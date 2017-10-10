Доходы ГФСЗ в январе-сентябре увеличились на 7%

Доходы Госфонда социальной защиты населения (ГФСЗ) при Минтруда и социальной защите населения в январе-сентябре 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% - до 2 млрд 532,59 тыс. манатов, отмечается в сообщении Минтруда.
«Поступления на обязательное соцстрахование за отчетный период составили 1 млрд 501,2 млн манатов (рост по сравнению с январем-сентябрем 2016г - на 8,8%). При этом 65,13% этих доходов - 977,7 млн манатов (рост на 12,1%) - пришлись на поступления от частного сектора. Прогноз выполнен на 105,24%», - говорится в информации.
Доходы и расходы бездефицитного бюджета ГФСЗ на 2017 год утверждены на уровне 3,4 млрд манатов.
По данным фонда, по состоянию на 1 октября 2017 года в Азербайджане насчитывается 1 млн 330 тыс. пенсионеров.
По состоянию на 1 октября 2017 года средний размер пенсии составил 204 манат. В том числе среднемесячный размер пенсий трудовых пенсионеров за выслугу лет составляет 226,7 манат, соотношение данного показателя к среднемесячной заработной плате составляет 43,6%.
Н.Аббасова
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