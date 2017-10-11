Принятие ПАСЕ документов в отношении Баку заставляет Азербайджан пересмотреть свои отношения с Советом Европы – помощник президента

Принятие Парламентской ассамблеей Совета ряда документов в отношении Баку заставляет Азербайджан пересмотреть свои отношения с Советом Европы, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов в интервью агентству "Азертадж".

"Считаю, что ПАСЕ еще раз продемонстрировала свою предвзятую и несправедливую позицию в отношении Азербайджана, приняв эти документы, подготовленные на основе заключений определенных антиазербайджанских кругов", - заявил А.Гасанов.

А.Гасанов подчеркнул, что принятием подобных "необоснованных документов" невозможно оказать давление на Азербайджан.

"Сегодня искусственное притеснение Азербайджана, демократично развивающегося и готовящего соглашение о стратегическом партнерстве с Евросюзом, еще раз свидетельствует о том, что ПАСЕ превратилось в средство давления в руках определенных кругов и выполняет конкретный заказ... Принятие таких предвзятых документов на основе субъективных соображений, усиление попыток давления заставляет Азербайджан пересмотреть свои отношения с Советом Европы", - отметил он.

Он отметил, что страна за весь период с момента членства в ПАСЕ регулярно сталкивалась с определенными лоббистскими группами, и особенно, с армянскими сторонниками. По мнению Гасанова, эти давления еще больше возросли и обострились в период, когда Турбьёрн Ягланд был генеральным секретарем СЕ, что исходит "от его особо негативной позиции в отношении Азербайджана".

"Наглядно видно, что многим не по душе активность в ПАСЕ Азербайджана, отличающегося принципиальной позицией и проводимого независимую политику в соответствии с национальными интересами. В противном случае депутаты больше задумывались бы о будущем Европы, которую захлестнули исламофобия, ксенофобия, расовая и религиозная дискриминация, и участились случаи грубого нарушения прав человека и свободы выражения, и о путях устранения этих проблем. Они также говорили бы о невыполнении около 10 тыс. решений Европейского Суда по правам человека. В ситуации применения санкций в отношении России из-за Крыма, подняли бы вопрос оккупации Армении на протяжении 25 лет 20% территории Азербайджана и не демонстрировали бы до такой степени открытое неуважение фундаментальным ценностям Европы", - сказал А.Гасанов.

В среду на сессии ПАСЕ были заслушаны и приняты доклады "Функционирование демократических институтов в Азербайджане", подготовленные содокладчиками Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Стефаном Шеннахом и Сезаром Флорином Преда, и "Председательство Азербайджана в Совете Европы: Каковы последующие действия в области соблюдения прав человека?" авторства бельгийского депутата Алана Дестекса.

Н.Аббасова