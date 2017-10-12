Президент США Дональд Трамп признался, что когда он 5 октября в Белом доме заявил журналистам о затишье перед бурей, он имел в виду свой подход к Северной Корее.

"Мы не можем позволить, чтобы это (политика КНДР - ИФ) продолжалось. Просто не можем", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, имел ли он в виду Северную Корею, говоря о предстоящей буре.

Одновременно он одобрительно отозвался о Китае, отметив, что "они (китайцы - ИФ) заблокировали банковскую деятельность Северной Кореи".

Ранее Д.Трамп заявлял, что Китай делает недостаточного для того, чтобы вынудить Пхеньян свернуть ракетно-ядерную программу.