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Дальнее зарубежье 12.10.2017 09:17

Трамп признался, что имел в виду КНДР, когда говорил о "затишье перед бурей"

Президент США Дональд Трамп признался, что когда он 5 октября в Белом доме заявил журналистам о затишье перед бурей, он имел в виду свой подход к Северной Корее.

"Мы не можем позволить, чтобы это (политика КНДР - ИФ) продолжалось. Просто не можем", - заявил он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, имел ли он в виду Северную Корею, говоря о предстоящей буре.

Одновременно он одобрительно отозвался о Китае, отметив, что "они (китайцы - ИФ) заблокировали банковскую деятельность Северной Кореи".

Ранее Д.Трамп заявлял, что Китай делает недостаточного для того, чтобы вынудить Пхеньян свернуть ракетно-ядерную программу.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, УГРОЗА, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]