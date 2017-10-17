Продажа льготного жилья может начаться в Азербайджане до конца 2017 года –Госагентство

Продажа льготного жилья в Азербайджане может начаться до конца 2017 года, заявил глава аппарата Государственного агентства по жилищному строительству Анар Гулиев.
«До конца текущего года в Азербайджане может начаться продажа льготного жилья», - сказал А.Гулиев журналистам во вторник.
По его словам, продажа квартир будет осуществляться посредством электронной сети «Льготное жилье».
«Граждане, имеющие право к получению льготного жилья, посредством этой системы проходят регистрацию. На сегодняшний день зарегистрировалось около 6,5 тыс. человек», - отметил он.
По его словам, реализация первого проекта строительства льготного жилья осуществляется в Ясамальском районе столицы. «Реализация первого проекта осуществляется в Ясамальском районе на общей площади 11,6 га. Комплекс будет включать в себя 1,843 тыс. квартир. На территории комплекса планируется строительство 29 зданий, в настоящее время на различных стадиях строительства находятся 27 домов», - сказал А.Гулиев.
Он подчеркнул, что в настоящее время подняты все девять этажей первого дома на территории комплекса, в закладке которого 24 декабря 2016 года участвовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. «Сейчас завершаются отделочные работы внутри здания. Первые квартиры в этом доме мы планируем сдать в эксплуатацию в середине 2018 года», - отметил А.Гулиев.
По его словам, в ближайшее время ожидается начало реализации второго проекта строительства льготного жилья в Говсанском районе. «Второй проект будет включать строительство жилых домов на около 3 тыс. квартир. Сейчас заканчивается подготовка рабочих документов для строительства», - сказал А.Гулиев.
Р.Бабаев
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