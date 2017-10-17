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Культура 17.10.2017 17:56

В Азербайджане отметят 100-летие всемирно известного композитора Кара Караева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея известного деятеля азербайджанской культуры, великого композитора, народного артиста СССР Кара Караева, сообщается на сайте главы государства.

Распоряжением Министерству культуры и туризма совместно с Министерством образования и Национальной Академией наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий по случаю 100-летия композитора.

План должен быть подготовлен с учетом предложений Союза композиторов Азербайджана.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОМПОЗИТОР, ЮБИЛЕЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]