В Азербайджане отметят 100-летие всемирно известного композитора Кара Караева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея известного деятеля азербайджанской культуры, великого композитора, народного артиста СССР Кара Караева, сообщается на сайте главы государства.

Распоряжением Министерству культуры и туризма совместно с Министерством образования и Национальной Академией наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий по случаю 100-летия композитора.

План должен быть подготовлен с учетом предложений Союза композиторов Азербайджана.

Р.Бабаев