В Азербайджане отметят 100-летие всемирно известного композитора Кара Караева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о проведении 100-летнего юбилея известного деятеля азербайджанской культуры, великого композитора, народного артиста СССР Кара Караева, сообщается на сайте главы государства.
Распоряжением Министерству культуры и туризма совместно с Министерством образования и Национальной Академией наук Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий по случаю 100-летия композитора.
План должен быть подготовлен с учетом предложений Союза композиторов Азербайджана.
Р.Бабаев
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