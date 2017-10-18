В Азербайджане за 9 месяцев изъято более 1 т наркотиков

Более 1 тонн наркотических веществ изъяли правоохранительные органы Азербайджана из незаконного оборота за январь-сентябрь 2017 года, отмечается в отчете Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

«Органы правопорядка Азербайджана в январе-сентябре 2017 года изъяли из незаконного оборота 1 т 25,434 кг различных наркотических веществ, в том числе 599,3 кг марихуаны, 173,7 кг опиума, 180,3 кг героина, 5,6 кг гашиша и т.д.», - говорится в документе.

К уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, привлечены 1,955 тыс. человек, в том числе четверо несовершеннолетних лиц, 154 – в 18-25 летнем, 281 – 26-29 летнем возрасте.

«За девять месяцев выявлено 2,373 тыс. случаев, связанных с незаконным оборотом наркотиков», - говорится в отчете.

Р.Бабаев