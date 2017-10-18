Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2 RUR   0.0297 GBR   2.2421 TRY   0.4638

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.88 Brent   57.88

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 21° Завтра 12° 19° 20 Окт 11° 21° 21 Окт 13° 20°

Происшествия 18.10.2017 17:52

В Азербайджане за 9 месяцев изъято более 1 т наркотиков

Более 1 тонн наркотических веществ изъяли правоохранительные органы Азербайджана из незаконного оборота за январь-сентябрь 2017 года, отмечается в отчете Рабочей группы Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.

«Органы правопорядка Азербайджана в январе-сентябре 2017 года изъяли из незаконного оборота 1 т 25,434 кг различных наркотических веществ, в том числе 599,3 кг марихуаны, 173,7 кг опиума, 180,3 кг героина, 5,6 кг гашиша и т.д.», - говорится в документе.

К уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, привлечены 1,955 тыс. человек, в том числе четверо несовершеннолетних лиц, 154 – в 18-25 летнем, 281 – 26-29 летнем возрасте.

«За девять месяцев выявлено 2,373 тыс. случаев, связанных с незаконным оборотом наркотиков», - говорится в отчете.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАРКОТИКИ, ИЗЪЯТИЕ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Более килограмма героина изъяла полиция у двоих жителей Баку В Азербайджане полиция изъяла более 1 кг героина у ранее судимого мужчины Более двух килограммов героина изъяла полиция у жителя Баку Азербайджанская полиция изъяла более 2 кг героина у жителя Сумгайыта Правоохранительные органы Азербайджана изъяли более 2 кг героина у жителя Баку В Баку задержан ранее судимый с более 1,2 кг героина

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]