Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ в январе-сентябре 2017 года превысил $2,2 млрд

Торговый оборот Азербайджана со странами СНГ в течение января-сентября 2017 года составил $2 млрд 259 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

При этом экспорт за отчетный период составил $640 млн 165,63 тыс., импорт - $1 млрд 618 млн 839 тыс. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года товарооборот со странами СНГ увеличился на $354 млн 950,67 тыс.

Наибольший объем товарооборота Азербайджана со странами СНГ пришелся на Россию. За 9 месяцев текущего года в Россию экспортировано товаров на сумму $392 млн 650,53 тыс. Импорт составил $1 млрд 41 млн 667,09 тыс. Следует отметить, что экспорт в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 56,09%, а импорт сократился на 4,91%.

Б.Рустамбеков