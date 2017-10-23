В Азербайджане возбуждено уголовное дело по факту побега двух заключенных

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту побега двух заключенных при перевозке из Ширвана в Баку, сообщает Пенитенциарная Служба.
"Побег произошел во время перевозки отбывающих наказание заключенных поездом в Баку. В частности сбежали заключенные Э.Мамедов (1980 г.р.) и А.Агами (1989 г.р.)", - отмечает служба.
Побег произошел во время стоянки поезда на станции Баланджары.
"В настоящее время ведутся поиски беглецов. Органы МВД обеспечены полной информацией о беглецах", - подчеркивает Служба.
Э.Мамедов осужден по статье 234.4.3 «Торговля в больших количествах наркотическими веществами», А.Агами - по статьям 120.2.2 «Умышленное убийство из хулиганских побуждений» и 228 «Незаконное хранение огнестрельного оружия» Уголовного кодекса АР.
Р.Бабаев
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