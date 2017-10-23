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Это интересно 23.10.2017 16:53

Неоплаченные счета за электроэнергию в Греции превысили 2,5 млрд евро

Оператор греческой энергораспределительной сети (DEDDIE) ежегодно теряет около 250 млн евро из-за незаконных врезок и хищения электроэнергии, при этом выставленные клиентам и неоплаченные счета уже превысили 2,5 млрд евро, установив новый рекорд для страны, сообщает издание Kathimerini.

Потери электроэнергии в результате хищений доходят до 1,52 млн МВт.ч.

Мошенничество и хищения являются как результатом длящегося уже семь лет экономического кризиса, так и прямым следствием того, что государственная энергетическая корпорация (DEI) использует слишком простые модели счетчиков, которые легко взломать.

В 2016 году инспекторы DEDDIE выявили свыше 11,5 тыс. случаев хищения электроэнергии, в первой половине 2017 года - еще около 5 тыс. DEDDIE подает судебные иски против нарушителей автоматически, но раньше лишь немногие из дел доходили до суда - потребители предпочитали оплатить заплатить штраф. За последние два года число таких разбирательств в греческих судах существенно выросло: например, в Аттике (столичном регионе) и Салониках суды рассмотрели 324 таких дела в 2015 году, 1410 в 2016 году и 2971 за январь-август 2017 года.

В качестве примера Kathimerini приводит афинский бар, где электроэнергию отключили за долги. Инспекторы DEDDIE проводят проверки по пятницам. Поэтому владелец бара договорился с частным электриком, который за 800 евро в неделю по пятницам подключал заведение к незаконной врезке, чтобы на выходных можно было не платить за электричество, а в понедельник восстанавливал нормальное подключение.

Впоследствии владелец бара донес на электрика в полицию, и в ходе расследования выяснилось, что у того был сообщник - один из сотрудников DEDDIE. По данным оператора, этот случай не является исключением, поэтому организация проводит тщательные проверки и среди своих сотрудников.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]