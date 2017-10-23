Анталья планирует принять 12 млн туристов в 2018 году

Турецкая провинция Анталья рассчитывает принять в 2018 году 12 млн иностранных туристов, сообщил журналистам президент Средиземноморской ассоциации отельеров и менеджеров отелей (АКТОВ) Эркан Ягджи.

"В 2018 году Анталья примет 12 млн туристов из разных стран, львиная доля в этом турпотоке будет принадлежать россиянам", - сказал Э.Ягджи на Российско-турецком медиа-форуме.

Он уточнил, что суммарный поток в провинцию по итогам 2017 года составит 10 млн путешественников.

Ранее сообщалось, что Анталью в январе-сентябре 2017 года посетили 3,376 млн российских туристов, что стало рекордом для турпотока из России за все время туристических обменов. Самым удачным для российского рынка в Анталье ранее считался 2014 год, когда курорт посетили 3,307 млн туристов из РФ. В 2017 году число россиян, посетивших Анталью, превысило этот показатель уже по состоянию на 30 сентября. Всего Анталью с января по сентябрь посетили 7,45 млн иностранных туристов.