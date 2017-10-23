Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.001 RUR   0.0295 GBR   2.2439 TRY   0.4611

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.47 Brent   57.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 14° 18° 25 Окт 14° 20° 26 Окт 12° 19°

Туризм 23.10.2017 17:40

Анталья планирует принять 12 млн туристов в 2018 году

Турецкая провинция Анталья рассчитывает принять в 2018 году 12 млн иностранных туристов, сообщил журналистам президент Средиземноморской ассоциации отельеров и менеджеров отелей (АКТОВ) Эркан Ягджи.

"В 2018 году Анталья примет 12 млн туристов из разных стран, львиная доля в этом турпотоке будет принадлежать россиянам", - сказал Э.Ягджи на Российско-турецком медиа-форуме.

Он уточнил, что суммарный поток в провинцию по итогам 2017 года составит 10 млн путешественников.

Ранее сообщалось, что Анталью в январе-сентябре 2017 года посетили 3,376 млн российских туристов, что стало рекордом для турпотока из России за все время туристических обменов. Самым удачным для российского рынка в Анталье ранее считался 2014 год, когда курорт посетили 3,307 млн туристов из РФ. В 2017 году число россиян, посетивших Анталью, превысило этот показатель уже по состоянию на 30 сентября. Всего Анталью с января по сентябрь посетили 7,45 млн иностранных туристов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРИСТЫ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Автобус с туристами перевернулся в турецкой Анталье, есть жертвы Турпоток из России в Анталью в первом полугодии вырос в 44 раза В ДТП в Турции пострадали 18 человек - генконсульство РФ в Анталье Турция в 2017 году ожидает 5 млн российских туристов Анкара рассчитывает восстановить поток туристов из РФ на прежних уровнях в 2017г - турецкий премьер Турция рассчитывает на успешный "бархатный сезон" в 2016 году

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]