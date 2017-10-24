Подрядчики по проектам BP в Азербайджане за 2012-2016гг выполнили заказов на сумму около $10 млрд

Подрядные компании по проектам разработки месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ), «Шах-Дениз» и строительству трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в 2012-2016гг выполнили заказов на $9 млрд 998,5 млн, отмечается в отчете «Об устойчивом развитии BP в Азербайджане в 2016 году».

«На $4 млрд 398,1 млн выполнили заказы совместные предприятия, $798 млн – государственные предприятия, $4 млрд 802,4 млн. – малые и средние предприятия», - отмечается в документе.

Инвестиции компании BP и ее партнеров в Азербайджане в реализацию социальных проектов за 2012-2016гг составили $19,1 млн., в целом с начала операций в стране - $72 млн.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Участниками проекта являются: британская BP, американские Chevron, ExxonMobil, индийская ONGC, азербайджанская SOCAR, японские Inpex Corp. и ITOCHU Oil, норвежская Statoil, турецкая TPAO.

Контракт на разработку месторождения «Шах-Дениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шах-Дениз» являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15,5%), «ЛУКОЙЛ» (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Участниками проекта нефтепровода Баку–Тбилиси-Джейхан являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC Videsh Limited (2,36%).

Н.Аббасова