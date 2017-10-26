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Происшествия 26.10.2017 13:42

Религиозные экстремисты, ликвидированные СГБ Азербайджана, изготавливали «Коктейль Молотова» - прокуратура

Оружие и боеприпасы обнаружены при обыске в доме одного из трех ликвидированных спецслужбами Азербайджана религиозных экстремистов, сообщает пресс-служба Апшеронской районной прокуратуры.

«Во время обыска, произведенного в квартире в городе Хырдалане, были обнаружены пистолет «Макаров» с пятью патронами, две боевые ручные гранаты, семь стеклянных бутылок с приготовленным кустарным путем «Коктейлем Молотова», - говорится в сообщении.

Также обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств ингредиенты, используемые при изготовлении «Коктейля Молотова».

Обыск производился с участием прокуроров-криминалистов Апшеронской районной прокуратуры и отдела криминалистики Генпрокуратуры Азербайджана.

Накануне Служба госбезопасности Азербайджана заявила об уничтожении группы религиозных экстремистов, готовивших теракт на митинге оппозиции 28 октября.

«Было установлено, что группа людей, принявшая присягу одной из действующих за рубежом террористических группировок, собралась в доме гражданина Азербайджана Бахтияра Алекперова по прозвищу «Абдулла» в поселке Локбатан. Члены преступной группировки избрали Б.Алекперова своим «эмиром». С целью совершения череды терактов, члены группировки приобрели необходимые компоненты и кустарным способом изготовили взрывные и зажигательные устройства. 22 октября 2017 года они испытали их на территории поселка Локбатан», - отмечалось в сообщении СГБ.

Оперативно-техническим путем было определено, что на своих встречах члены группировки договорились совершить теракт на митинге в Баку, который состоится 28 октября. Целью экстремистской группировки была дестабилизация и нарушение общественно-политического спокойствия в стране.

В ходе спецоперации члены преступной группировки Бахтияр Алекперов, Анар Масимли по прозвищу «Абу Юнис» и Джавид Гусейнли оказали сопротивление и открыли огонь из огнестрельного оружия. Оперативная группа в рамках, определенных законодательством, предприняла ответные меры и уничтожила экстремистов из служебного оружия.

Р.Бабаев

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Тэги: ЭКСТРЕМИСТЫ, ЛИКВИДАЦИЯ, ОРУЖИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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