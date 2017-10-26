Минэнерго Азербайджана надеется на своевременное начало добычи газа с месторождения Абшерон

Министерство энергетики Азербайджана надеется на своевременное начало добычи газа с месторождения Абшерон, отмечается в сообщении ведомства.

Вопросы разработки месторождения Абшерон и участия TOTAL в проекте обсудил министр энергетики Парвиз Шахбазов в четверг с вице-президентом группы компаний TOTAL по Южной Европе и Каспийскому региону Бернардом Клементом (Bernard Clement).

«В ходе встречи П.Шахбазов высоко оценил роль TOTAL в реализации газового потенциала Азербайджана. Глава Минэнерго выразил надежу на то, что за счет современной буровой установки и опыта в разведочных и буровых операциях французская компания ускорит работы по разработке месторождения Абшерон и начнет добычу первого газа в планируемые сроки», - отмечается в сообщении.

Министр подчеркнул, что месторождение Абшерон, обладающее большими запасами газа, сыграет большую роль в обеспечении внутри республиканского спроса на «голубое топливо» и на достижение стратегических целей по его экспорту.

Б.Клемент, в свою очередь, подчеркнул, что в рамках второй фазы разработки месторождения Абшерон, которая охватит период с 2020-2023гг, ежегодный объем добычи газа с данной площади составит 5 млрд кубометров.

Стороны также обсудили возможное участие компании TOTAL в разработке морского блока, включающего месторождение Умид и перспективную структуру Умид-Бабек.

Ранее со ссылкой на главу компании SOCAR (ГНКАР) Ровнага Абдуллаева сообщалось, что добыча первого газа с месторождения Абшерон начнется в 2019 году. В рамках первой фазы добыча на месторождении составит 1,5 млрд кубометров в год.

SOCAR и TOTAL 21 ноября 2016 года подписали соглашение об определении основных договорных и коммерческих условий первого этапа разработки газоконденсатного месторождения Абшерон.

Первый этап разработки месторождения Абшерон включает бурение одной скважины на глубине воды 450 метров. Буровые работы будут вестись с использованием новой плавучей полупогружной буровой установки. Ожидаемый суточный дебит скважины составит 2 тыс. тонн конденсата и 4 млн кубометров газа.

Запасы месторождения Абшерон оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн тонн конденсата.

Соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока Абшерон, подписано 27 февраля 2009 года. Блок Абшерон находится в 100 км от Баку на глубине 500 метров.

Контракт подписан сроком на 30 лет. Контрактная площадь составляет 747 кв. км.

Н.Аббасова