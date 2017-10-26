Повышения цен за проезд в автобусах не обсуждается – БТА

Бакинское транспортное агентство (БТА) опровергло сообщения ряда СМИ Азербайджана относительно планов повышения цен за проезд в автобусах, функционирующих на территории города Баку.
В заявлении БТА говорится, что данная информация является необоснованной и не соответствует действительности.
«Цены за проезд в общественном транспорте регулируются Тарифным советом Азербайджана. БТА являющийся государственным органом, осуществляющим постоянный контроль в сфере пассажироперевозок, не обращалось в Тарифный совет относительно повышения цен и на данный момент этот вопрос на повестке дня не стоит»,- говорится в сообщении.
Б.Рустамбеков
Азербайджан и Афганистан обсудили перспективы военного сотрудничества
Азербайджан и Германия обсудили перспективы военного сотрудничества
Власти Азербайджана намерены вести решительную борьбу с радикальными религиозными экстремистами
Президент Азербайджана распорядился выделить «Азерсу» 15 млн манат для обеспечение населения водяными счетчиками
Yapi Kredi Bank Azerbaijan сократил за 9 месяцев активы на 10%
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
ЕС решил выделить 12 млрд евро на крупные космические проекты
Глава Каталонии задержал оглашение ответа на меры Мадрида
Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло на уровне прогнозов
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Азербайджанский вуз был представлен на образовательной выставке в Москве
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по услуге поездок на такси
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов