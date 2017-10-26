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Социум 26.10.2017 16:28

Повышения цен за проезд в автобусах не обсуждается – БТА

Бакинское транспортное агентство (БТА) опровергло сообщения ряда СМИ Азербайджана относительно планов повышения цен за проезд в автобусах, функционирующих на территории города Баку.

В заявлении БТА говорится, что данная информация является необоснованной и не соответствует действительности.

«Цены за проезд в общественном транспорте регулируются Тарифным советом Азербайджана. БТА являющийся государственным органом, осуществляющим постоянный контроль в сфере пассажироперевозок, не обращалось в Тарифный совет относительно повышения цен и на данный момент этот вопрос на повестке дня не стоит»,- говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВТОБУСЫ, ЦЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]