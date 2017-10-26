Повышения цен за проезд в автобусах не обсуждается – БТА

Бакинское транспортное агентство (БТА) опровергло сообщения ряда СМИ Азербайджана относительно планов повышения цен за проезд в автобусах, функционирующих на территории города Баку.

В заявлении БТА говорится, что данная информация является необоснованной и не соответствует действительности.

«Цены за проезд в общественном транспорте регулируются Тарифным советом Азербайджана. БТА являющийся государственным органом, осуществляющим постоянный контроль в сфере пассажироперевозок, не обращалось в Тарифный совет относительно повышения цен и на данный момент этот вопрос на повестке дня не стоит»,- говорится в сообщении.

Б.Рустамбеков