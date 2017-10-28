В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки пострадали 15 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали 15 человек.
За сутки на территории республики было зафиксировано 114 преступлений, 15 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 27 человек.
Зафиксировано пять фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
А.Азизов
Хады Раджабли стал кавалером ордена "За службу Родине" 2-ой степени, Муса Гасымлы – ордена "Шохрат"
Санкционированный митинг оппозиции в Баку завершился без инцидентов - полиция
Палубная группа ВМС Азербайджана прошла успешную оценку по стандартам НАТО
"Белавиа" переходит на зимнее расписание и увеличивает число рейсов в Варшаву, Амстердам, Стамбул и "Жуковский"
МВД и ветеринарная служба провели рейды по пунктам продажи мяса в Ясамальском и Хатаинском районах
Акционеры ИКБ Никойл в декабре обсудят вопрос повышения уставного капитала банка
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Волкер назвал хорошей встречу с Порошенко
В каталонском правительстве не намерены признавать себя отстраненными от власти - СМИ
Полицию Каталонии после ее подчинения Мадриду возглавил Ферран Лопес
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Buta Airways провела презентацию в Санкт-Петербурге
ВТБ (Азербайджан) подключился к системе платежных терминалов Easy Pay
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»