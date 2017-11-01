Председатель турецкой ассоциации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен предложил отменить систему "все включено" на турецких курортах, так как она мешает владельцам магазинчиков извлекать выгоду от туризма, сообщает в среду издание Sozcu.
"Если система "все включено" будет отменена, туристы покинут отели и начнут ходить по магазинам. Это оживит бизнес и внесет огромный вклад в национальную экономику", - сказал Б.Паландокен.
По его словам, гости предпочитают не выходить из отеля, чтобы не пропустить завтрак, обед и ужин. Туристы часто путешествуют только между аэропортом и отелем, поэтому владельцы магазинчиков в туристических регионах жалуются на отсутствие прибыли от туризма, добавил он.
Система "все включено" была введена в Турции в первой половине 1990-х годов и используется практически во всех курортных регионах. Она пользуется особой популярностью у российских и немецких туристов.
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