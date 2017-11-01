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Туризм 01.11.2017 12:04

Турецкие торговцы призывают отельеров отменить систему "все включено"

Председатель турецкой ассоциации торговцев и ремесленников Бендеви Паландокен предложил отменить систему "все включено" на турецких курортах, так как она мешает владельцам магазинчиков извлекать выгоду от туризма, сообщает в среду издание Sozcu.

"Если система "все включено" будет отменена, туристы покинут отели и начнут ходить по магазинам. Это оживит бизнес и внесет огромный вклад в национальную экономику", - сказал Б.Паландокен.

По его словам, гости предпочитают не выходить из отеля, чтобы не пропустить завтрак, обед и ужин. Туристы часто путешествуют только между аэропортом и отелем, поэтому владельцы магазинчиков в туристических регионах жалуются на отсутствие прибыли от туризма, добавил он.

Система "все включено" была введена в Турции в первой половине 1990-х годов и используется практически во всех курортных регионах. Она пользуется особой популярностью у российских и немецких туристов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОТЕЛИ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]