В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека, еще 3 пострадали - МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана трех дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.
В зафиксированных ДТП также пострадали три человека.
За сутки на территории республики было зафиксировано 97 преступлений, 15 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 46 человек.
Зафиксировано семь фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Р.Бабаев
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