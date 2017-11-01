Коллегия Минюста обсудила инцидент, связанный с побегом двух человек во время этапирования поездом в Баку

Инцидент, связанный с побегом во время этапирования в Баку двух человек, находящихся под следствием, был обсужден в среду на расширенном совещании Коллегии Министерства юстиции в среду, сообщает пресс-служба ведомства.
«На коллегии была заслушана информация, связанная с побегом 23 октября во время этапирования из вагона двух подозреваемых, обсуждены первичные результаты проведенной в связи с этим инцидентом служебной проверки», - отмечается в сообщении.
В связи с побегом к административной ответственности привлечены 21 руководитель и ответственный работник Пенитенциарной службы Минюста.
«В том числе 15 человек были уволены из органов юстиции или освобождены от занимаемых должностей, четверо, в том числе командир конвойного состава Бахруз Абдуллаев, привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление служебными полномочиями и взяты под арест», - сообщает пресс-служба Минюста.
На коллегии было отмечено, что один из сбежавших уже задержан правоохранительными органами, продолжаются поиски второго беглеца.
Как сообщалось, 23 октября во время перевозки поездом в Баку на станции Баладжары бежали Этибар Мамедов и Али Агами.
Э.Мамедову инкриминируется статья 234.4.3 "Торговля в больших количествах наркотическими веществами", А.Агами - статьи 120.2.2 "Умышленное убийство из хулиганских побуждений" и 228 "Незаконное хранение огнестрельного оружия" Уголовного кодекса АР.
По факту побега возбуждено уголовное дело по статьям 304.2.1 «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи группой лиц по предварительному сговору» и 308.2 «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия» УК Азербайджана. В связи с этим арестованы также начальник караула Джейхун Самедов и его помощники Фуад Гаджиев и Турал Поладханов.
Р.Бабаев
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