Президент Алиев аннулировал статус самоуправления UNEC

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением аннулировал статус самоуправления Азербайджанского Государственного Экономического университета (UNEC), сообщает сайт главы государства.
Соответствующее распоряжение президент подписал в четверг.
Р.Бабаев
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