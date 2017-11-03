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Дальнее зарубежье 03.11.2017 09:07

Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы Федрезерва

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул в четверг на пост главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и проинформировал Джанет Йеллен, что он не будет предлагать ее кандидатуру на второй срок.

"Дж. Пауэлл обладает мудростью и лидерскими качествами, чтобы контролировать экономику", - заявил Д.Трамп в ходе короткой церемонии.

"Если мою кандидатуру поддержит Сенат, я сделаю все, что в моих силах, для достижения в соответствии с поставленными Конгрессом целями стабильных цен и максимальной занятости", - сказал сам Дж.Пауэлл.

Ожидается, что Дж.Пауэлл, который в последние годы был союзником Дж.Йеллен при определении курса монетарной политики, продолжит политику осторожной отмены стимулирующих мер, введенных в период последнего кризиса, то есть будет медленно повышать процентную ставку и сокращать баланс Федерального резерва.

Преемственность в политике ФРС - это позитивный сигнал для участников рынка, пишет в этой связи The Wall Street Journal.

В то же время, возможно, Дж.Пауэлл будет проявлять меньше жесткости, чем нынешний руководитель ЦБ, в вопросах регулирования участников финансового рынка.

64-летнего Дж.Пауэлла считают центристом в вопросах денежно-кредитной политики, прагматиком, он не является сторонником радикальных изменений в работе американского ЦБ.

Если его кандидатура будет одобрена Сенатом, новый глава ФРС может приступить к исполнению обязанностей в феврале, когда истечет 4-летний срок полномочий Дж.Йеллен.

Дж.Пауэлл является республиканцем. Юрист по образованию, он работал сначала в одной из нью-йоркских юридических фирм, в банке Dillon, Read, затем в Минфине, инвестбанке Carlyle Group, в 2012 г. был назначен в совет директоров ФРС. Впервые за последние десятилетия главой ЦБ станет человек без обширного бэкграунда в сфере макроэкономики.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ФРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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