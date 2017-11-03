В ЕС уклонились от комментирования ситуации вокруг смещенного каталонского правительства, сославшись на уже озвученную позицию

Официальный представитель Еврокомиссии Анника Брейдтхардт на брифинге в пятницу в Брюсселе в ответах на многочисленные вопросы журналистов относительно ситуации отстраненных от власти членов каталонского правительства неоднократно использовала формулы: "мы уже высказали нашу позицию", "мне нечего добавить".

"Это входит в компетенцию юридической власти, которая полностью независима", - заявила она, отвечая на просьбу пояснить, можно ли применять европейский мандат на арест в наказание за политические убеждения.

Вместо комментария к вопросу о содержании под стражей бывших членов каталонского правительства еще до суда она повторила, что Еврокомиссия "уважает независимость юридической власти".

"Мы очень много раз имели возможность в этом пресс-зале ясно выразить нашу позицию. Мы полностью уважаем конституционный порядок Испании, и мне совершенно нечего добавить к данной позиции, которая хорошо известна", - сказала А.Брейдтхардт.

Реагируя на высказанные журналистом сомнения о независимости испанской судебной власти и эффективности разделения властей в стране, она вновь заявила: "Мы уважаем конституционный порядок Испании, и на этом я остановлюсь".

На замечание, что обстановка вокруг Каталонии развивается, и, в связи с этим Еврокомиссия могла бы пересмотреть свою позицию относительно отвергавшейся ею ранее посреднической роли между Мадридом и Барселоной, пресс-секретарь ответила, что председатель ЕК Жан-Клод Юнкер уже высказался на этот счет, и в Брюсселе не видят причин вмешиваться в испанскую ситуацию.