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Дальнее зарубежье 06.11.2017 12:40

Трамп не видит после стрельбы в Техасе необходимости ограничения продажи оружия в США

Стрельба в Техасе иллюстрирует серьезные проблемы с психикой у многочисленных жителей США, а никак не необходимость ограничивать продажу огнестрельного оружия населению, заявил в понедельник президент Дональд Трамп.

"В нашей стране, равно как и в других, есть немало людей, у которых проблемы с психикой. Здесь речь не идет о проблеме с обращением оружия", - сказал он на пресс-конференции в Токио.

Американский президент отметил, что, "судя по предварительным данным, речь идет о психически крайне неуравновешенном человеке (которые вел стрельбу в Техасе - ИФ). У него длительное время было много проблем".

В результате стрельбы в церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс погибли 26 человек, около 20 пострадали. Это самый кровопролитный инцидент такого рода в истории штата, заявил губернатор Техаса.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕХАС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]