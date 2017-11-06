Трамп не видит после стрельбы в Техасе необходимости ограничения продажи оружия в США

Стрельба в Техасе иллюстрирует серьезные проблемы с психикой у многочисленных жителей США, а никак не необходимость ограничивать продажу огнестрельного оружия населению, заявил в понедельник президент Дональд Трамп.

"В нашей стране, равно как и в других, есть немало людей, у которых проблемы с психикой. Здесь речь не идет о проблеме с обращением оружия", - сказал он на пресс-конференции в Токио.

Американский президент отметил, что, "судя по предварительным данным, речь идет о психически крайне неуравновешенном человеке (которые вел стрельбу в Техасе - ИФ). У него длительное время было много проблем".

В результате стрельбы в церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс погибли 26 человек, около 20 пострадали. Это самый кровопролитный инцидент такого рода в истории штата, заявил губернатор Техаса.