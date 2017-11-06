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Внешняя политика 06.11.2017 13:23

МИД Азербайджана: Заседание технической группы по региональной инфраструктуре состоится в конце ноября в Баку

Очередное заседание региональной технической группы по проекту по мерам укрепления доверия по региональной инфраструктуре, соруководителями которого являются Азербайджан и Туркменистан, состоится 27 ноября в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«С целью интеграции Афганистана в региональную инфраструктуру, оживления ее торговых отношений с соседними странами и увеличения региональных связей, Баку активно сотрудничает с Кабулом»,- говорится в сообщении.

Согласно сообщению МИД, Азербайджан продолжает сотрудничество с Афганистаном и другими странами-партнерами работы в сфере региональной инфраструктуры в рамках «Сердце Азии - Стамбульский процесс».

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕГИОН, ИНФРАСТРУКТУРА, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]