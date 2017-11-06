МИД Азербайджана: Заседание технической группы по региональной инфраструктуре состоится в конце ноября в Баку

Очередное заседание региональной технической группы по проекту по мерам укрепления доверия по региональной инфраструктуре, соруководителями которого являются Азербайджан и Туркменистан, состоится 27 ноября в Баку, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
«С целью интеграции Афганистана в региональную инфраструктуру, оживления ее торговых отношений с соседними странами и увеличения региональных связей, Баку активно сотрудничает с Кабулом»,- говорится в сообщении.
Согласно сообщению МИД, Азербайджан продолжает сотрудничество с Афганистаном и другими странами-партнерами работы в сфере региональной инфраструктуры в рамках «Сердце Азии - Стамбульский процесс».
Ф.Исазаде
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