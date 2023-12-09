Азербайджан сегодня считается надежным партнером для многих крупных международных игроков - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что властям удалось защитить страну от любой геополитической борьбы или противостояния между крупными державами.

"Что касается Азербайджана, то я вижу сотрудничество. И это в основном связано с политикой нашей страны. Мы всегда хотели защитить Азербайджан от любого соперничества, от любой геополитической борьбы или противостояния между крупными державами. И я думаю, нам удалось этого достичь. Поэтому Азербайджан считается надежным партнером для многих крупных международных игроков", - сказал Алиев в интервью Euronews, отвечая на вопрос о том, что он наблюдает в регионе - конкуренцию или сотрудничество.

Президент подчеркнул, что в Баку видят реальный результат такого сотрудничества. "Если вы посмотрите на развитие энергетики в Азербайджане, то увидите широкое международное присутствие. Если вы посмотрите на транспортный сектор, то увидите, что оба коридора - Север-Юг и Восток-Запад - пересекают нашу страну, и от этого выигрывают и наши соседи, и многие страны в разных регионах", - отметил он.

Алиев добавил, что с точки же зрения политического развития Азербайджан также является страной, ведущей независимую внешнюю политику, собственную политику, исходя из национальных интересов. "Еще одним важным фактором является способность защитить себя от международного воздействия, дабы не превращать свою страну в зону противостояния или конкуренции. Я имею в виду негативное влияние и попытки вмешательства во внутренние дела. Нам удалось успешно снизить эти риски. И именно поэтому Азербайджан сегодня - это страна с большим международным потенциалом, хорошей международной репутацией, страна, сумевшая за последние двадцать лет привлечь более 300 млрд долларов инвестиций", - сказал глава государства.

Президент также отметил стабильную политическую систему в Азербайджане. "Она зиждется на единстве нашего народа, особенно после исторической победы, завершившейся освобождением наших оккупированных территорий. У нас успешные экономические показатели. Наша экономика самодостаточна. Мы не зависим от иностранных кредитов. Как я уже сказал, в следующем году наш внешний долг составит всего 7% ВВП. А что касается наших резервов в твердой валюте и внешнего долга, то объем валютных резервов в 10 раз превышает наш долг. Иными словами, мы можем погасить свой внешний долг в течение одного месяца. Не многие страны мира могут это сделать", - подчеркнул он.

По его мнению, самодостаточная экономика, хорошие политические связи с крупными международными игроками, политическая стабильность и единство в стране - все эти факторы демонстрируют, что внутренних рисков в Азербайджане нет. "Внешние риски?... Да, но это будет зависеть от ситуации за пределами наших границ. Идет война к северу от наших границ, у нас нестабильная ситуация на Ближнем Востоке. Есть потенциальная напряженность по соседству. Это могло бы стать потенциальным риском для Азербайджана. Поэтому нам необходимо уделять большое и пристальное внимание защите наших границ - чтобы они были открыты для друзей и закрыты для тех, кто хочет навредить", - сказал Алиев.

А.Азизов