В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 7 человек – МВД

Семь человек погибли в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана 10 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали также восемь человек.
За выходные на территории республики было зафиксировано 166 преступлений, 30 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 23 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 22 человека, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.
Ф.Исазаде
Президент Азербайджана выразил соболезнования Трампу в связи с трагедией в Техасе
Баку и Стокгольм намерены увеличить взаимный товарооборот – МИД Азербайджана
МИД Азербайджана: Заседание технической группы по региональной инфраструктуре состоится в конце ноября в Баку
Санкции США против России в энергетике приведут к росту цен на газ в Европе - Engie
Президент Алиев подписал указ о создании Азербайджанской промышленной корпорации
Президент Азербайджана предоставил банкам право заниматься операциями по обмену валюты за счет собственных и привлеченных от клиентов средств
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Страны Северной Европы будут обмениваться данными мониторинга воздушного пространства в мирное время
Главы МИД ЕС обсудят работу в области "стратегических коммуникаций", а также оборонную политику
Глава МИД Саудовской Аравии предостерегает Иран от вмешательства в дела других стран
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Nar организовал пресс-тур для журналистов по случаю Праздника граната
Менеджеры Nobel Oil Services прошли серию тренингов в Университете ADA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»