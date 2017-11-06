В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 7 человек – МВД

Семь человек погибли в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана 10 дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали также восемь человек.

За выходные на территории республики было зафиксировано 166 преступлений, 30 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 23 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 22 человека, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 5 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Ф.Исазаде