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Дальнее зарубежье 07.11.2017 18:02

НАТО концентрируется на борьбе с гибридными угрозами в связи с попытками внешних сил вмешиваться в выборы - Столтенберг

Попытки сторонних сил оказать влияние на исход выборов в какой-либо стране являются абсолютно неприемлемыми, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я могу сказать, что любое вмешательство в национальный политический процесс неприемлемо. И это не зависит от страны", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Брюсселе.

"И это одна из причин того, почему так важно, что мы концентрируемся на гибридных угрозах, на попытках использовать киберпространство в качестве средства вмешательства во внутриполитические процессы; и это одна из причин, почему эта проблема стоит на повестке дня НАТО", - отметил Й.Столтенберг.

В то же время он отказался комментировать расследование в США по делу о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года. Й.Столтенберг сослался на то, что это расследование еще не закончено, и призвал дождаться его результатов.

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Тэги: НАТО, СТОЛТЕНБЕРГ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]