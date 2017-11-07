Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании НАТО по Афганистану

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов примет участие 9 ноября во встрече на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
"З.Гасанов отправится в Брюссель для участия во встрече, которая состоится 9 ноября на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане", - отмечается в сообщении Минобороны.
На заседании предусмотрено выступление З.Гасанова на тему вклада Азербайджана в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане, а также двустороннее сотрудничество с Афганистаном в сфере обороны и безопасности.
А.Азизов
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