Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании НАТО по Афганистану

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов примет участие 9 ноября во встрече на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

"З.Гасанов отправится в Брюссель для участия во встрече, которая состоится 9 ноября на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане", - отмечается в сообщении Минобороны.

На заседании предусмотрено выступление З.Гасанова на тему вклада Азербайджана в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане, а также двустороннее сотрудничество с Афганистаном в сфере обороны и безопасности.

А.Азизов