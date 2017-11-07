Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9734 RUR   0.0292 GBR   2.2388 TRY   0.4434

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.35 Brent   64.27

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 18° Завтра 12° 16° 9 Ноя 11° 14° 10 Ноя 11° 15°

Внешняя политика 07.11.2017 16:34

Министр обороны Азербайджана примет участие в заседании НАТО по Афганистану

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов примет участие 9 ноября во встрече на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

"З.Гасанов отправится в Брюссель для участия во встрече, которая состоится 9 ноября на уровне министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане", - отмечается в сообщении Минобороны.

На заседании предусмотрено выступление З.Гасанова на тему вклада Азербайджана в миссию поддержки международных миротворческих операций в Афганистане, а также двустороннее сотрудничество с Афганистаном в сфере обороны и безопасности.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, МИНОБОРОНЫ, УЧАСТИЕ


Похожие новости


Истребитель НАТО пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики, его отогнал "Су-27" из эскорта министра Окончательной целью Грузии является полноправное членство в НАТО глава Минобороны Дни НАТО проходят в ВС Азербайджана Укрепление НАТО необходимо для сдерживания России - шеф Пентагона Грузия надеется в ближайшее время стать членом НАТО - министр обороны На Украине в ближайшее время начнут работу пять трастовых фондов НАТО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]