Правительство Азербайджана увеличит в 2018г финансирование ипотеки и строительства соцжилья на 67% - Минфин

Правительство Азербайджана в 2018 году увеличит финансирование сферы ипотеки и строительства социального жилья на 66,7% - до 250 млн манатов, заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов.

"На ипотеку и строительство социального жилья в 2018 году из госбюджета Азербайджана будет направлено 250 млн. манатов. Это на 100 млн манатов или на 66,7% больше чем в 2017 году", - сказал А.Байрамов в среду при обсуждении парламентскими комитетами проекта госбюджета на следующий год.

А.Байрамов подчеркнул, что, в целом, в 2018 году 36,6% расходов госбюджета будет направлено на социальные нужды.

Согласно проекту, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в размере 20 млрд 127 млн манатов (рост на 20% по сравнению с прогнозом на 2017 год), расходы - 20 млрд 905,7 млн манатов (рост на 16,5%).

Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 778,7 млн манатов или 1,1% ВВП.

Б.Рустамбеков