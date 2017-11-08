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Социум 08.11.2017 11:31

Правительство Азербайджана увеличит в 2018г финансирование ипотеки и строительства соцжилья на 67% - Минфин

Правительство Азербайджана в 2018 году увеличит финансирование сферы ипотеки и строительства социального жилья на 66,7% - до 250 млн манатов, заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов.

"На ипотеку и строительство социального жилья в 2018 году из госбюджета Азербайджана будет направлено 250 млн. манатов. Это на 100 млн манатов или на 66,7% больше чем в 2017 году", - сказал А.Байрамов в среду при обсуждении парламентскими комитетами проекта госбюджета на следующий год.

А.Байрамов подчеркнул, что, в целом, в 2018 году 36,6% расходов госбюджета будет направлено на социальные нужды.

Согласно проекту, доходы госбюджета на следующий год прогнозируются в размере 20 млрд 127 млн манатов (рост на 20% по сравнению с прогнозом на 2017 год), расходы - 20 млрд 905,7 млн манатов (рост на 16,5%).

Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 778,7 млн манатов или 1,1% ВВП.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, СОЦЖИЛЬЕ, ФИНАНСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]