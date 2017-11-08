ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за поведение болельщиков на двух последних матчах сборной

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 39 тыс. швейцарских франков (более 1 млн грн) за поведение болельщиков во время двух последних матчей сборной Украины в отборочном турнире Чемпионата мира-2018.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, ФФУ должна заплатить 35 тыс. франков штрафа за использование фанатами пиротехники, лазеров и дискриминационных баннеров на матче против Хорватии 9 октября в Киеве.

Еще 4 тыс. франков украинская федерация заплатит за поведение болельщиков на матче против Косово 6 октября, который проходил в Албании.

Кроме того, ФИФА еще вынесла ФФУ два предупреждения.