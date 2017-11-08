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Спорт 08.11.2017 12:12

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины за поведение болельщиков на двух последних матчах сборной

ФИФА оштрафовала Федерацию футбола Украины на 39 тыс. швейцарских франков (более 1 млн грн) за поведение болельщиков во время двух последних матчей сборной Украины в отборочном турнире Чемпионата мира-2018.

Как сообщается на официальном сайте ФИФА, ФФУ должна заплатить 35 тыс. франков штрафа за использование фанатами пиротехники, лазеров и дискриминационных баннеров на матче против Хорватии 9 октября в Киеве.

Еще 4 тыс. франков украинская федерация заплатит за поведение болельщиков на матче против Косово 6 октября, который проходил в Албании.

Кроме того, ФИФА еще вынесла ФФУ два предупреждения.

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Тэги: УКРАИНА, ФФУ, ФИФА, ШТРАФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]