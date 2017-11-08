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Социум 08.11.2017 13:36

Минтруда планирует за каждый год стажа засчитывать пенсионеру более 4 манат – Муслимов

Министерство труда и соцзащиты населения и Минфин Азербайджана пересмотрят размеры пенсий пенсионеров в связи с изменениями в пенсионной системе, заявил министр труда Салим Муслимов.

"В связи с изменениями в пенсионной системе Азербайджана упразднены базовая и страховая часть пенсий. Если раньше указом президента повышалась базовая часть пенсий, а затем производилась индексация страховой части пенсий, то сейчас механизм изменен. В начале 2018 года согласно статистическим данным (в зависимости от темпов роста номинальной заработной платы по стране - ИФ) будет произведена индексация всей суммы пенсии", - сказал С.Муслимов в среду при обсуждении парламентскими комитетами проекта госбюджета Азербайджана на 2018 год.

С.Муслимов подчеркнул, что начисление пенсий будет осуществляться по новой системе, будет учитываться и стаж пенсионера. "По нашим расчетам, за каждый год стажа будет выплачиваться 4,16 манатов", - отметил министр.

По его словам, пересмотром дел каждого пенсионера будет заниматься специальная комиссия из представителей Минтруда и Минфина. "На сегодня в Азербайджане 1,33 млн. пенсионеров и дело каждого из них будет рассмотрено в отдельности", - добавил он.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПЕНСИИ, РАЗМЕР, ПЕРЕСМОТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]