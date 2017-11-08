Uber и NASA будут совместно работать над проектом летающих такси

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и компания Uber Technologies Inc. в среду подписали соглашение о совместной разработке проекта летающих такси на электрической тяге.
Как говорится в сообщении Uber, испытания новой модели передвижения по городу начнутся в 2020 году. Первым городом, в котором появится сервис UberAir, станет Лос-Анджелес. Немного позднее к нему будет добавлен Даллас.
"Лос-Анджелес - образцово-показательный город, очень загруженный с точки зрения дорожного движения, и в обозримой перспективе нет вариантов значительно облегчить нагрузку за счет систем общественного транспорта", - заявил главный директор Uber по продуктам Джефф Холден.
К Летним Олимпийским играм 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, жители города уже будут активно пользоваться летающими такси, добавил он.
Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти пообещал оказать поддержку проекту, отметив, что город является "идеальным полигоном для новой технологии", пишет Los Angeles Times.
В число поставщиков техники и пилотов для проекта входят Embraer, Bell Helicopter, Pipistrel, Aurora Flight Sciences и Mooney Aviation. Uber, как и в случае с наземными перевозками, займется приложением, которое позволит пассажиром заказывать поездки.
Предполагается, что UberAir будет доступным вариантом ежедневного перемещения между центром города и пригородами, поскольку переход на электродвигатели существенно снизит себестоимость сервиса по сравнению с вертолетными перевозками UberChopper.
Uber собирается использовать летательные аппараты вертикального взлета и посадки, которые будут летать на небольших высотах. Со временем компания планирует перейти на беспилотники, что позволит еще больше снизить тарифы.
В партнерстве с NASA компания также будет разрабатывать новую систему управления воздушным движением без участия человека.
Аналитики отмечают, что одобрение UberAir регуляторами может потребовать больше времени, чем рассчитывает компания. Сертификация коммерческих самолетов Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США обычно включает два года испытаний и проверок. В случае электродвигателя необходимо будет также удостовериться в полной безопасности и надежности аккумуляторов.
Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах, в том числе в 16 населенных пунктах России.
Совет министров ОБСЕ обсудит в начале декабря карабахское урегулирование
В центре Грозного до конца 2017 года откроется парк имени Гейдара Алиева
Азербайджан близкий и стратегический партнер России - Дворкович
Представительство ЕБРР вновь открылось в Ташкенте после восьмилетнего перерыва
Газопровод ТАР можно использовать для поставки газа в Европу из РФ через систему Botas - глава IGI Poseidon
SOCAR планирует к июню 2018г завершить строительство парка по сбору нефти на месторождении Биби-Эйбат
Президент Алиев отмечает значимость победы азербайджанских шахматистов на чемпионате Европы
Президент Алиев выделил Федерации шахмат Азербайджана 1 млн манатов в связи с победой сборной на командном чемпионате Европы
Минтруда планирует за каждый год стажа засчитывать пенсионеру более 4 манат – Муслимов
Ilkin-N стала подрядчиком капремонта фасадов и линий коммуникаций 34 многоквартирных домов в Сальяне за 3 млн манатов
Азерсу получит более 10 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения Шамкира
Azeravtoyol получит 5,4 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению лицензий для ПО «Symantec Endpoint Protection»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки «Cisco SMARTnet» сроком на 1 год
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»