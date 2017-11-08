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Дальнее зарубежье 08.11.2017 18:29

Uber и NASA будут совместно работать над проектом летающих такси

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и компания Uber Technologies Inc. в среду подписали соглашение о совместной разработке проекта летающих такси на электрической тяге.

Как говорится в сообщении Uber, испытания новой модели передвижения по городу начнутся в 2020 году. Первым городом, в котором появится сервис UberAir, станет Лос-Анджелес. Немного позднее к нему будет добавлен Даллас.

"Лос-Анджелес - образцово-показательный город, очень загруженный с точки зрения дорожного движения, и в обозримой перспективе нет вариантов значительно облегчить нагрузку за счет систем общественного транспорта", - заявил главный директор Uber по продуктам Джефф Холден.

К Летним Олимпийским играм 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе, жители города уже будут активно пользоваться летающими такси, добавил он.

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти пообещал оказать поддержку проекту, отметив, что город является "идеальным полигоном для новой технологии", пишет Los Angeles Times.

В число поставщиков техники и пилотов для проекта входят Embraer, Bell Helicopter, Pipistrel, Aurora Flight Sciences и Mooney Aviation. Uber, как и в случае с наземными перевозками, займется приложением, которое позволит пассажиром заказывать поездки.

Предполагается, что UberAir будет доступным вариантом ежедневного перемещения между центром города и пригородами, поскольку переход на электродвигатели существенно снизит себестоимость сервиса по сравнению с вертолетными перевозками UberChopper.

Uber собирается использовать летательные аппараты вертикального взлета и посадки, которые будут летать на небольших высотах. Со временем компания планирует перейти на беспилотники, что позволит еще больше снизить тарифы.

В партнерстве с NASA компания также будет разрабатывать новую систему управления воздушным движением без участия человека.

Аналитики отмечают, что одобрение UberAir регуляторами может потребовать больше времени, чем рассчитывает компания. Сертификация коммерческих самолетов Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США обычно включает два года испытаний и проверок. В случае электродвигателя необходимо будет также удостовериться в полной безопасности и надежности аккумуляторов.

Uber - международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах, в том числе в 16 населенных пунктах России.

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Тэги: США, UBER, NASA, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]