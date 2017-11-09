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Это интересно 09.11.2017 11:44

Ридли Скотт решил убрать из своего нового фильма сцены с Кевином Спейси и переснять их с другим актером - СМИ

Режиссер Ридли Скотт намерен вырезать сцены с участием актера Кевина Спейси из фильма "Все деньги мира", съемки которого считались уже завершенными, и заменить его другим актером, сообщил в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

Согласно данным телеканала, К.Спейси в фильме, премьера которого должна состояться 22 декабря, заменит актер Кристофер Пламмер.

Си-Эн-Эн отметил, что решение о замене актеров Р.Скотт и продюсеры картины приняли при полной поддержке кинокомпании Sony Pictures, занимавшейся съемками.

Ранее в Sony Pictures заявили, что в связи со скандальной ситуацией вокруг К.Спейси, "Все деньги мира" не примет участия в кинофестивале AFI Fest.

Скандал вокруг актера разгорелся, когда 46-летний актер Энтони Рэпп обвинил К.Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Э.Рэппа, это произошло на вечеринке в 1986 году, когда ему было 14 лет, а К.Спейси - 26 лет. К.Спейси в ответ принес извинения актеру, заявив, что он не помнит того случая.

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Тэги: КИНО, АКТЕР, ЗАМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]