Ридли Скотт решил убрать из своего нового фильма сцены с Кевином Спейси и переснять их с другим актером - СМИ

Режиссер Ридли Скотт намерен вырезать сцены с участием актера Кевина Спейси из фильма "Все деньги мира", съемки которого считались уже завершенными, и заменить его другим актером, сообщил в четверг американский телеканал Си-Эн-Эн.

Согласно данным телеканала, К.Спейси в фильме, премьера которого должна состояться 22 декабря, заменит актер Кристофер Пламмер.

Си-Эн-Эн отметил, что решение о замене актеров Р.Скотт и продюсеры картины приняли при полной поддержке кинокомпании Sony Pictures, занимавшейся съемками.

Ранее в Sony Pictures заявили, что в связи со скандальной ситуацией вокруг К.Спейси, "Все деньги мира" не примет участия в кинофестивале AFI Fest.

Скандал вокруг актера разгорелся, когда 46-летний актер Энтони Рэпп обвинил К.Спейси в сексуальных домогательствах. По словам Э.Рэппа, это произошло на вечеринке в 1986 году, когда ему было 14 лет, а К.Спейси - 26 лет. К.Спейси в ответ принес извинения актеру, заявив, что он не помнит того случая.