Ипотечный портфель AGBank превышает 56 млн манатов

Ипотечный портфель «AGBank» составляет 56,3 млн. манатов, отмечается в сообщении банка.

"Общий портфель ипотечных кредитов «AGBank» составляет 56,3 млн манатов. На сегодняшний день банк предоставил более 1800 ипотечных кредитов на обычных и социальных условиях, и в настоящее время в банке имеется 1600 активных кредитов", - отмечается в сообщении.

«AGBank» по обновленным условиям ипотечного кредитования уже выдал кредиты на сумму 11,3 млн. манатов.

AGBank основан в 1992 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.

Б.Рустамбеков