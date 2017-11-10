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Финансы 10.11.2017 10:53

Ипотечный портфель AGBank превышает 56 млн манатов

Ипотечный портфель «AGBank» составляет 56,3 млн. манатов, отмечается в сообщении банка.

"Общий портфель ипотечных кредитов «AGBank» составляет 56,3 млн манатов. На сегодняшний день банк предоставил более 1800 ипотечных кредитов на обычных и социальных условиях, и в настоящее время в банке имеется 1600 активных кредитов", - отмечается в сообщении.

«AGBank» по обновленным условиям ипотечного кредитования уже выдал кредиты на сумму 11,3 млн. манатов.

AGBank основан в 1992 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БАНКИ, ИПОТЕКА, ПОРТФЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]