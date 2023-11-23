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Финансы 23.11.2023 17:01

Банки-агенты АИКГФ за 10 мес. увеличили ипотечное кредитование на 17%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-октябре 2023 года выдали ипотечных кредитов на сумму 415,8 млн манатов, что на 17,2% больше, чем за 10 месяцев 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

В том числе в октябре банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на сумму 23,86 млн манатов (в сентябре - на 42,27 млн манатов).

По данным ЦБА, АИКГФ за 10 месяцев рефинансировал кредиты на сумму 396,4 млн манатов (рост на 23,7% - ИФ).

Фонд в январе-октябре из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 87,7 млн манатов (спад на 7,7%).

АИКГФ в отчетный период разместил облигации на 320 млн манатов (рост на 16,4%), в том числе в октябре - на 50 млн манатов.

По данным ЦБА, в октябре 2023 года средний размер выданного ипотечного кредита составил 60,807 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке 6,34% в год.

В 2022 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 422,51 млн манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ИПОТЕКА


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