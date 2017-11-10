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СНГ 10.11.2017 11:31

Украинский посол в США сообщил, на что именно пойдут $350 млн, выделяемых Киеву на оборонные нужды

В проекте оборонного бюджета США на предстоящий год предусматривается выделение $350 млн на помощь Украине в вопросах обеспечения безопасности, в том числе предоставление Киеву летального вооружения оборонного характера, сообщает украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.

Имеем дальнейшую поддержку США оборонных возможностей Украины. Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает $350 млн на (. . .) помощь Украине и существенное расширение ее направлений. Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам украинского дипломата, в документ также включены средства на реабилитацию получивших ранения военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинских учреждениях Соединенных Штатов, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере.

"Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - написал В.Чалый.

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Тэги: УКРАИНА, США, ОБОРОНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]