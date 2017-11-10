Украинский посол в США сообщил, на что именно пойдут $350 млн, выделяемых Киеву на оборонные нужды

В проекте оборонного бюджета США на предстоящий год предусматривается выделение $350 млн на помощь Украине в вопросах обеспечения безопасности, в том числе предоставление Киеву летального вооружения оборонного характера, сообщает украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.
Имеем дальнейшую поддержку США оборонных возможностей Украины. Оборонный бюджет США на 2018 год предусматривает $350 млн на (. . .) помощь Украине и существенное расширение ее направлений. Проект закона санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера", - написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.
По словам украинского дипломата, в документ также включены средства на реабилитацию получивших ранения военнослужащих Вооруженных сил Украины в медицинских учреждениях Соединенных Штатов, обучение и подготовку украинских медицинских специалистов в этой сфере.
"Впервые предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны", - написал В.Чалый.
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