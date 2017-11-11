Ребенок погиб, еще шесть человек пострадали в лобовом столкновении автомобилей на трассе в Прибайкалье

Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на федеральной трассе Р258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"Лобовое столкновение автомобилей "Тойота Корола" и "Хундай Санта-фе" произошло в 20 км от города Байкальска. В результате пострадали шесть человек, погиб один несовершеннолетний", - сообщил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что среди пострадавших - жители Иркутской области и Селенгинского района Бурятии.

"На "Тойоте" семья из четырех человек с ребенком возвращалась в Иркутск из Бурятии", - уточнил представитель МВД.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.