Ребенок погиб, еще шесть человек пострадали в лобовом столкновении автомобилей на трассе в Прибайкалье

Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на федеральной трассе Р258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МВД по региону.
"Лобовое столкновение автомобилей "Тойота Корола" и "Хундай Санта-фе" произошло в 20 км от города Байкальска. В результате пострадали шесть человек, погиб один несовершеннолетний", - сообщил сотрудник пресс-службы.
В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что среди пострадавших - жители Иркутской области и Селенгинского района Бурятии.
"На "Тойоте" семья из четырех человек с ребенком возвращалась в Иркутск из Бурятии", - уточнил представитель МВД.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
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