Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9798 RUR   0.0287 GBR   2.2344 TRY   0.4397

Цена на нефть

    $/bbl WTI   57.17 Brent   63.93

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 16° Завтра 10° 16° 13 Ноя 12° 16° 14 Ноя 13° 17°

Происшествия 11.11.2017 11:50

Ребенок погиб, еще шесть человек пострадали в лобовом столкновении автомобилей на трассе в Прибайкалье

Два легковых автомобиля столкнулись в субботу на федеральной трассе Р258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"Лобовое столкновение автомобилей "Тойота Корола" и "Хундай Санта-фе" произошло в 20 км от города Байкальска. В результате пострадали шесть человек, погиб один несовершеннолетний", - сообщил сотрудник пресс-службы.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. Известно, что среди пострадавших - жители Иркутской области и Селенгинского района Бурятии.

"На "Тойоте" семья из четырех человек с ребенком возвращалась в Иркутск из Бурятии", - уточнил представитель МВД.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ДТП, ЖЕРТВА


Похожие новости


Ангарский маньяк, убивший десятки человек, направлен на психиатрическую экспертизу Осужденный за убийство 22 женщин ангарский маньяк признался еще в 59 убийствах Число погибших от алкогольного отравления в Иркутске увеличилось до 60 человек - Минздрав Путин поручил в трехмесячный срок передать аэропорт Иркутска в собственность региона Экс-мэр района Иркутской области, его зам и бывший начальник милиции Байкальска осуждены за убийство депутата Фрагменты тел обнаружены на месте крушения вертолета в Иркутской области - МЧС

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]