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Происшествия 11.11.2017 17:29

Пресечена попытка ввоза в Азербайджан крупной партии наркотиков из Ирана

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в ходе проведенной операции пресекла незаконный ввоз в страну крупной партии наркотиков.

По сообщению пресс-службы СГБ, была получена оперативная информация о том, что гражданин Азербайджана Эйвазов Бабек Рзабала оглу для провоза в Азербайджан крупной партии наркотиков из Ирана оставил в заложниках у иранских наркоторговцев сестру Минаю Эйвазову.

В ходе проведенной операции Эйвазов Бабек был задержан при попытке незаконного пересечения ирано-азербайджанской границы за пределами контрольно-пропускного пункта с большой партией наркотиков. При нем обнаружено более 3 кг героина и большое количество таблеток метадона.

Помимо этого, в страну была возвращена сестра контрабандиста Миная Эйвазова, которая удерживалась у наркоторговцев. В настоящее время по факту продолжаются следственные мероприятия.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СГБ, НАРКОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]