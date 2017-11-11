Пресечена попытка ввоза в Азербайджан крупной партии наркотиков из Ирана

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в ходе проведенной операции пресекла незаконный ввоз в страну крупной партии наркотиков.
По сообщению пресс-службы СГБ, была получена оперативная информация о том, что гражданин Азербайджана Эйвазов Бабек Рзабала оглу для провоза в Азербайджан крупной партии наркотиков из Ирана оставил в заложниках у иранских наркоторговцев сестру Минаю Эйвазову.
В ходе проведенной операции Эйвазов Бабек был задержан при попытке незаконного пересечения ирано-азербайджанской границы за пределами контрольно-пропускного пункта с большой партией наркотиков. При нем обнаружено более 3 кг героина и большое количество таблеток метадона.
Помимо этого, в страну была возвращена сестра контрабандиста Миная Эйвазова, которая удерживалась у наркоторговцев. В настоящее время по факту продолжаются следственные мероприятия.
Б.Рустамбеков
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