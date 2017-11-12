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12.11.2017 10:30

Болельщики марокканской сборной по футболу устроили погром в центре Брюсселя

Около 300 человек устроили беспорядки в субботу вечером в центре Брюсселя некоторое время спустя после того, как стало известно, что сборная Марокко по футболу квалифицировалась на чемпионат мира 2018 года в России, сообщила столичная полиция Бельгии.

Марокко победила команду Кот дИвуара со счетом 0-2.

После этого устроители беспорядков направились в квартал исторической Биржи, расположенной в самом центре города, где стали громить инсталляции, которые брюссельские власти начали сооружать к предстоящей ежегодной развлекательно-коммерческой программе "Зимние радости". Погромщики подожгли, как минимум, одну автомашину.

Полиция была вынуждена применить водометы для разгона хулиганов, сообщают бельгийские СМИ. Они отмечают, что в толпе вечерней брюссельской публики нашлись сочувствующие футбольным фанатам, которые осуждали полицию за то, что она помешала молодым марокканцам "праздновать победу своей команды".

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, МАРОККО, ФУТБОЛ, БЕСПОРЯДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]