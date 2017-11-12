Грузинское правительство ждут структурные изменения - СМИ

В правительстве Грузии намечены масштабные структурные и кадровые изменения, сообщают в воскресенье грузинские СМИ со ссылкой на источники в кабинете министров.

По их данным, премьер-министр Георгий Квирикашвили намерен в понедельник, 13 ноября сообщить о слиянии нескольких министерств и назначении в правительство двух новых министров.

В правительстве Грузии пока не комментируют эти сообщения.