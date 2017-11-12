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Регион 12.11.2017 12:50

Грузинское правительство ждут структурные изменения - СМИ

В правительстве Грузии намечены масштабные структурные и кадровые изменения, сообщают в воскресенье грузинские СМИ со ссылкой на источники в кабинете министров.

По их данным, премьер-министр Георгий Квирикашвили намерен в понедельник, 13 ноября сообщить о слиянии нескольких министерств и назначении в правительство двух новых министров.

В правительстве Грузии пока не комментируют эти сообщения.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]