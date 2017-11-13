Турпоток в Азербайджан за 10 месяцев 2017 года вырос на 20%

Число туристов, посетивших Азербайджан в январе-октябре 2017 года, увеличилось на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 2 млн. 276,604 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма.
«За 10 месяцев 2017 года Азербайджан посетили 2 млн. 276,604 тыс. туристов против 1млн. 894,707 тыс. человек в январе-октябре 2016 года», - отмечает ведомство.
Согласно информации, больше всего в отчетном периоде Азербайджан посетило туристов из России – 727,577 тыс. человек (рост на 31,9%). Вторую и третью строчку по посещаемости занимают граждане Грузии - 439,305 тыс. человек (рост на 19,2%) и Ирана - 320,904 тыс. человек (рост на 14%).
На четвертой строчке расположилась граждане Турции - 249,21 тыс. человек (рост на 10,9%). Первую пятерку замыкают туристы из ОАЭ - 81,742 тыс. человек (рост в 2,1 раза).
Ф.Исазаде
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