Airbus получил рекордный в своей истории заказ на $50 млрд на авиасалоне в Дубае

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE объявил о заключении на авиасалоне в Дубае соглашений о поставке 430 самолетов на рекордную в истории компании сумму порядка $49,5 млрд.
Как сообщает агентство Bloomberg, соглашения заключены с авиакомпаниями, долями в которых владеет американский инвестфонд Indigo Partners.
В частности, венгерский лоукостер Wizz Air заказал 72 самолета A329neo и 74 более крупных лайнера A321neo, американская Frontier Airlines заказала 100 A329neo и 34 A321neo, чилийская JetSmart разместила заказ на 56 A329neo и 14 A321neo, мeксиканская Volaris заказала 46 A329neo и 34 A321neo.
По словам представителей Indigo Partners, в результате сделок авиапарк самолетов Airbus, принадлежащих указанным компаниям, вырастет до более 900 судов.
Источники сообщают, что в среду Airbus может объявить о новых контрактах. В частности, FlyDubai рассматривает возможность заказа около 175 узкофюзеляжных самолетов, хотя заказ, скорее всего, будет также включать самолеты Boeing.
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