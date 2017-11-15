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Транспорт и связь 15.11.2017 12:07

Airbus получил рекордный в своей истории заказ на $50 млрд на авиасалоне в Дубае

Европейский авиастроительный концерн Airbus SE объявил о заключении на авиасалоне в Дубае соглашений о поставке 430 самолетов на рекордную в истории компании сумму порядка $49,5 млрд.

Как сообщает агентство Bloomberg, соглашения заключены с авиакомпаниями, долями в которых владеет американский инвестфонд Indigo Partners.

В частности, венгерский лоукостер Wizz Air заказал 72 самолета A329neo и 74 более крупных лайнера A321neo, американская Frontier Airlines заказала 100 A329neo и 34 A321neo, чилийская JetSmart разместила заказ на 56 A329neo и 14 A321neo, мeксиканская Volaris заказала 46 A329neo и 34 A321neo.

По словам представителей Indigo Partners, в результате сделок авиапарк самолетов Airbus, принадлежащих указанным компаниям, вырастет до более 900 судов.

Источники сообщают, что в среду Airbus может объявить о новых контрактах. В частности, FlyDubai рассматривает возможность заказа около 175 узкофюзеляжных самолетов, хотя заказ, скорее всего, будет также включать самолеты Boeing.

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Тэги: МИР, AIRBUS, ЗАКАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]