Трамп считает, что восстановил уважение к США в Азии

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в ходе его турне в Азию ему удалось восстановить уважение к США со стороны азиатских стран.

"Нашу великую страну снова уважают в Азии", - написал американский лидер в своем "Твиттере".

"В течение многих лет вы будете видеть плоды нашей длинной и успешной поездки", - добавил он.

В рамках турне Д.Трамп посетил пять азиатских стран, в том числе Японию, Китай и Южную Корею. Он также принял участие в саммитах АТЭС и АСЕАН.

Между тем, некоторые американские СМИ ставят под сомнение утверждения об успешности поездки. В частности, они указывают на отсутствие прогресса по вопросу об усилении международного давления на КНДР, равно как и по другим ключевым для США темам.