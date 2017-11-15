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Дальнее зарубежье 15.11.2017 16:27

Трамп считает, что восстановил уважение к США в Азии

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в ходе его турне в Азию ему удалось восстановить уважение к США со стороны азиатских стран.

"Нашу великую страну снова уважают в Азии", - написал американский лидер в своем "Твиттере".

"В течение многих лет вы будете видеть плоды нашей длинной и успешной поездки", - добавил он.

В рамках турне Д.Трамп посетил пять азиатских стран, в том числе Японию, Китай и Южную Корею. Он также принял участие в саммитах АТЭС и АСЕАН.

Между тем, некоторые американские СМИ ставят под сомнение утверждения об успешности поездки. В частности, они указывают на отсутствие прогресса по вопросу об усилении международного давления на КНДР, равно как и по другим ключевым для США темам.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, АЗИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]