В Белом доме хотят предложить Трампу выделить около $50 млн на покупку Украиной вооружений - СМИ

В Совете национальной безопасности США на этой неделе подготовили предложение, предусматривающее выделение $47 млн для того, чтобы профинансировать закупки Киевом вооружений, сообщает телеканал Эй-Би-Си со ссылкой на источники в госдепе.

В Вашингтоне предполагают, что этот шаг впишется в инициативы по противодействию "российскому давлению".

Планируется, что это предложение будет передано на рассмотрение президенту США Дональду Трампу. Кроме того, для вступления в силу плану нужно будет получить одобрение конгресса.

Предполагается, что выделение для Украины ссуды на сумму в $47 млн позволит украинской стороне закупить современное вооружение у США. В частности, речь может идти о переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, отмечают американские СМИ.