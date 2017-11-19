В Белом доме хотят предложить Трампу выделить около $50 млн на покупку Украиной вооружений - СМИ

В Совете национальной безопасности США на этой неделе подготовили предложение, предусматривающее выделение $47 млн для того, чтобы профинансировать закупки Киевом вооружений, сообщает телеканал Эй-Би-Си со ссылкой на источники в госдепе.
В Вашингтоне предполагают, что этот шаг впишется в инициативы по противодействию "российскому давлению".
Планируется, что это предложение будет передано на рассмотрение президенту США Дональду Трампу. Кроме того, для вступления в силу плану нужно будет получить одобрение конгресса.
Предполагается, что выделение для Украины ссуды на сумму в $47 млн позволит украинской стороне закупить современное вооружение у США. В частности, речь может идти о переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, отмечают американские СМИ.
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