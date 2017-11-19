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Дальнее зарубежье 19.11.2017 09:31

В Белом доме хотят предложить Трампу выделить около $50 млн на покупку Украиной вооружений - СМИ

В Совете национальной безопасности США на этой неделе подготовили предложение, предусматривающее выделение $47 млн для того, чтобы профинансировать закупки Киевом вооружений, сообщает телеканал Эй-Би-Си со ссылкой на источники в госдепе.

В Вашингтоне предполагают, что этот шаг впишется в инициативы по противодействию "российскому давлению".

Планируется, что это предложение будет передано на рассмотрение президенту США Дональду Трампу. Кроме того, для вступления в силу плану нужно будет получить одобрение конгресса.

Предполагается, что выделение для Украины ссуды на сумму в $47 млн позволит украинской стороне закупить современное вооружение у США. В частности, речь может идти о переносных противотанковых ракетных комплексах Javelin, отмечают американские СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]