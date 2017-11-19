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Регион 19.11.2017 21:35

Китайская компания прорыла самый длинный в Грузии железнодорожный тоннель

Китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co. Ltd. в рамках проекта модернизации железной дороги Тбилиси-Батуми, главной транзитной магистрали Грузии, завершила прокладку самого длинного в стране, почти 8,5 километрового тоннеля.

Тоннель проложен на участке Квишхети-Зваре; он позволит на один час сократить время передвижения поездов из грузинской столицы до Черного моря.

"В результате осуществления этого масштабного проекта увеличится пропускная способность железнодорожной линии, повысится безопасность подвижного состава на участке перевала, а также, что очень важно, сократится время следования поездов от Тбилиси до Батуми", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в воскресенье на презентации тоннеля.

По его словам, АО "Грузинская железная дорога" прилагает большие усилия для того, чтобы проект модернизации магистрали завершился своевременно и с полным соблюдением стандартов.

"По нашим расчетам, проект завершится к 2020 году. Так что, скоро на этом направлении у нас будет модернизированная железнодорожная инфраструктура, соответствующая современным стандартам", - сказал Г.Квирикашвили.

По его словам, "Грузия, через которую проходит путь из Европы в Центральную Азию, имеет все возможности для того, чтобы стать серьезным игроком региона в направлении торговли и грузоперевозок".

Проект модернизации Грузинской железной дороги, помимо строительства тоннелей, включает реконструкцию отдельных участков магистрали Тбилиси-Батуми, общая протяженность которой составляет около 450 км.

Технико-экономическое обоснование проекта разработано французской компанией Systra - "дочкой" Национальной компании французских железных дорог (SNCF). Проектно-строительные работы ведет победившая в международном тендере China Railway 23rd Bureau Group Co. Ltd. Общая стоимость проекта составляет 303 млн швейцарских франков.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог Грузии составляет 1 тыс. 324 км, в системе более 40 тоннелей, более 1,7 тыс. мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЖЕЛДОРОГА, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ТОННЕЛЬ


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