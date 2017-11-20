Справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта является приоритетом внешней политики Баку – помощник президента

Справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта является приоритетным направлением внешнеполитического курса официального Баку, заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов.

«Несомненно, на первом месте стоит вопрос справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта», - отметил Н.Мамедов в своей статье «Азербайджанская дипломатия за 25 лет: секрет успеха в сложных условиях и рисках».

По его словам, руководство Азербайджана считает важным условием урегулирование армяно-азербайджанского конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета государств и в рамках признанных на международном уровне границ.

«Этот тезис имеет важное значение на фоне наблюдаемых сегодня в мировой политике противоречий. Так, в самых сложных ситуациях азербайджанская дипломатия действует в соответствии с цивильными способами и правилами системы международных отношений. Несмотря на многочисленные провокации Армении и ее покровителями Азербайджан не отказывается от мирной линии в урегулировании конфликта», - сказал Н.Мамедов.

Помощник президента также отметил отсутствие внутренних рисков для безопасности Азербайджана. «Другой вопрос связан с нейтрализацией геополитических угроз. В отличие от целого ряда государств в Азербайджане нет источников для угроз внутри страны», - подчеркнул он.

Р.Бабаев