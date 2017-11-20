Справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта является приоритетом внешней политики Баку – помощник президента

Справедливое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта является приоритетным направлением внешнеполитического курса официального Баку, заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики - заведующий отделом Новруз Мамедов.
«Несомненно, на первом месте стоит вопрос справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта», - отметил Н.Мамедов в своей статье «Азербайджанская дипломатия за 25 лет: секрет успеха в сложных условиях и рисках».
По его словам, руководство Азербайджана считает важным условием урегулирование армяно-азербайджанского конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета государств и в рамках признанных на международном уровне границ.
«Этот тезис имеет важное значение на фоне наблюдаемых сегодня в мировой политике противоречий. Так, в самых сложных ситуациях азербайджанская дипломатия действует в соответствии с цивильными способами и правилами системы международных отношений. Несмотря на многочисленные провокации Армении и ее покровителями Азербайджан не отказывается от мирной линии в урегулировании конфликта», - сказал Н.Мамедов.
Помощник президента также отметил отсутствие внутренних рисков для безопасности Азербайджана. «Другой вопрос связан с нейтрализацией геополитических угроз. В отличие от целого ряда государств в Азербайджане нет источников для угроз внутри страны», - подчеркнул он.
Р.Бабаев
Баку и Москва могут увеличить взаимный товарооборот – глава МИД Азербайджана
BP-Azerbaijan в январе-сентябре сократила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 7,5%
Conoco не намерена инвестировать в проекты, окупаемые при цене нефти не менее $50 за баррель
Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 8 человек, еще 14 пострадали – МВД
Взрыв произошел на заводе в Азербайджане, один человек погиб - СМИ
Войска Нахчыванского гарнизона продолжают выполнять задачи в рамках командно-штабных военных игр
Президент Азербайджана принял участие в открытие Олимпийского комплекса в Хырдалане
Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках "подорвать свободные общества"
Великобритания не рассматривает возможность поставок Украине летального вооружения - посольство в Киеве
Верховный суд Ирака признал референдум о независимости Курдистана неконституционным
Туск обвинил правящую польскую партию в изоляции страны в ЕС, ухудшении отношений с Украиной
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Компания Bakcell предоставит финансовую поддержку молодым людям, желающим открыть свой бизнес
В РИКЦ участники культурно-деловой миссии Санкт-Петербурга в Азербайджане встретились с блокадниками Ленинграда
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»