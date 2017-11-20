Президент Азербайджана принял руководство ФИФА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник президента и генерального секретаря ФИФА Джанни Инфантино и Фатму Самура, соответственно, сообщает сайт главы государства.

«Дж.Инфантино вручил И.Алиеву памятные сувениры ФИФА», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев