Инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов ежегодно будут получать 500-600 квартир в Азербайджане – министр труда

Ежегодно в Азербайджане будет строиться 500-600 квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.
«Мы намерены продолжить процесс снабжения жильем инвалидов Карабахской войны и семей шехидов. В перспективе эту категорию граждан планируется обеспечить 500-600 квартирами в год, что позволит решить данную проблему», - подчеркнул С.Муслимов в среду, выступая в парламенте.
По его словам, за последние 20 лет инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов получили в общей сложности 6,096 тыс. квартир.
«Процесс обеспечения их квартирами начался в 1997 году. За последние 4 года эта категория граждан получила, в среднем, по 335 квартир ежегодно, тогда как ранее – по 280 квартир в год», - подчеркнул С.Муслимов.
Р.Бабаев
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