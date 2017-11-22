Инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов ежегодно будут получать 500-600 квартир в Азербайджане – министр труда

Ежегодно в Азербайджане будет строиться 500-600 квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

«Мы намерены продолжить процесс снабжения жильем инвалидов Карабахской войны и семей шехидов. В перспективе эту категорию граждан планируется обеспечить 500-600 квартирами в год, что позволит решить данную проблему», - подчеркнул С.Муслимов в среду, выступая в парламенте.

По его словам, за последние 20 лет инвалиды Карабахской войны и семьи шехидов получили в общей сложности 6,096 тыс. квартир.

«Процесс обеспечения их квартирами начался в 1997 году. За последние 4 года эта категория граждан получила, в среднем, по 335 квартир ежегодно, тогда как ранее – по 280 квартир в год», - подчеркнул С.Муслимов.

Р.Бабаев