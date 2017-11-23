Банковский сектор Азербайджана должен вернуться к кредитованию реального сектора –Палата

Банковский сектор Азербайджана адаптировался к текущей ситуации, считает главный исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

"Банковский сектор Азербайджана пережил шоки и проблемы 2015-2016гг", - сказал И.Алышов на II Банковском форуме в четверг в Баку.

По его словам, банковский сектор в настоящее время обладает ликвидностью в 6,5 млрд манатов. "Сейчас основная задача заключается в обеспечении перетока этих средств в реальный сектор экономики", - отметил он.

И.Алышов добавил, что в сентябре наблюдался рост кредитного портфеля банков на 62 млн манатов. "Мы видим позитивные тенденции в кредитовании. Пока это особо проявляется в росте кредитования сектора связи на 27% и на 12% сектора АПК", - подчеркнул он.

Гендиректор добавил, что Палата ведет консультации с международными финансовыми институтами для применения системы банковского надзора на основе оценки рисков.

А. Азизов