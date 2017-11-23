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Финансы 23.11.2017 11:42

Банковский сектор Азербайджана должен вернуться к кредитованию реального сектора –Палата

Банковский сектор Азербайджана адаптировался к текущей ситуации, считает главный исполнительный директор Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов.

"Банковский сектор Азербайджана пережил шоки и проблемы 2015-2016гг", - сказал И.Алышов на II Банковском форуме в четверг в Баку.

По его словам, банковский сектор в настоящее время обладает ликвидностью в 6,5 млрд манатов. "Сейчас основная задача заключается в обеспечении перетока этих средств в реальный сектор экономики", - отметил он.

И.Алышов добавил, что в сентябре наблюдался рост кредитного портфеля банков на 62 млн манатов. "Мы видим позитивные тенденции в кредитовании. Пока это особо проявляется в росте кредитования сектора связи на 27% и на 12% сектора АПК", - подчеркнул он.

Гендиректор добавил, что Палата ведет консультации с международными финансовыми институтами для применения системы банковского надзора на основе оценки рисков.

А. Азизов

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Тэги: БАНКИ, ЛИКВИДНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]