Памятник погибшим журналистам появится в Москве

Памятник погибшим журналистам новой России будет установлен в следующем году на Арбате в Москве, сообщил глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев.

"Союз журналистов Москвы получил все разрешения, будет проведен художественный конкурс. В Москве, на Арбате в следующем году будет стоять памятник погибшим журналистам новой России", - сказал П.Гусев на съезде Союза журналистов России в субботу.

Он пояснил, что это будет памятник всем российским журналистам, которые были убиты в течение последних двадцати с лишним лет.

"Это для них. Он утвержден, место утверждено. Такой памятник будет", - добавил глава СЖМ.