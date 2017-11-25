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СНГ 25.11.2017 14:18

Памятник погибшим журналистам появится в Москве

Памятник погибшим журналистам новой России будет установлен в следующем году на Арбате в Москве, сообщил глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев.

"Союз журналистов Москвы получил все разрешения, будет проведен художественный конкурс. В Москве, на Арбате в следующем году будет стоять памятник погибшим журналистам новой России", - сказал П.Гусев на съезде Союза журналистов России в субботу.

Он пояснил, что это будет памятник всем российским журналистам, которые были убиты в течение последних двадцати с лишним лет.

"Это для них. Он утвержден, место утверждено. Такой памятник будет", - добавил глава СЖМ.

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Тэги: РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТЫ, ПАМЯТНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]