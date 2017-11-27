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Социум 27.11.2017 13:37

Азербайджан в 2018 году направит около 36 млн манатов на реализацию программы самозанятости – глава Минтруда

Около 36 млн манатов из Фонда страхования по безработице в 2018 году будет направлено на реализацию программы самозанятости, сообщил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов на заседании коллегии.

«В 2018 году 35,8 млн манатов или 40% всех поступивших средств в Фонд страхования по безработице будет направлено на реализацию программы самозанятости. Кроме того, 1 млн 613 тыс манатов из фонда будет выделено на профессиональную подготовку и дополнительное обучение», - сказал министр.

Также в 2018 году из Фонда планируется выделить 120 тыс. манатов на проведение трудовых ярмарок.

С 1 января 2018 года в Азербайджане начнется применение закона «О страховании от безработицы».

Закон «О страховании от безработицы» предусматривает два основных компонента – выплату полной или частичной компенсации потерявшему работу человеку в счет потерянной прибыли на период с момента потери работы и до нового трудоустройства, а также оказание помощи по возвращению его на трудовой рынок.

В рамках страхования от безработицы предусматривается три вида выплаты - основная страховая выплата, дополнение к страховой выплате, минимальный страховой платеж.

Расчет месячного страхового платежа производится следующим образом: 50% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже от 3 до 5 лет; 55% от потерянной ежемесячной зарплаты - при страховом стаже от 5 до 10 лет; 60% от потерянной ежемесячной зарплаты при страховом стаже свыше 10 лет.

Страховой тариф будет формироваться из двух источников: 0,5% удерживаемых из зарплаты самого работника и 0,5% от фонда оплаты труда по предприятию.

Б.Рустамбеков

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Тэги: САМОЗАНЯТОСТЬ, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]